波隆納兒童書展 台灣能量無限

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讓世界看見台灣童書繪本的無限能量，「2017年義大利波隆納兒童書展」台灣館於當地時間3日舉行開幕酒會。（駐義大利代表處提供）中央社 106年4月5日

讓世界看見台灣童書繪本的無限能量，「2017年義大利波隆納兒童書展」台灣館於當地時間3日舉行開幕酒會。

「2017年義大利波隆納兒童書展」今年計有來自全世界39個國家、千餘家出版社參展。台灣以「台灣無限」（TAIWAN∞）為主題參展，展現台灣童書的多元形式。 台灣館於書展首日由駐義大利代理代表謝俊得主持開幕酒會，與各國出版專業人士交流。

謝俊得致詞表示，台灣參加波隆那兒童書展可追溯到1989年，迄今近30年從未缺席這項國際文化界盛會，參加的規模甚至逐年擴大。

開幕典禮並安排插畫家林小杯，在國家交響樂團單簧管及低音管的伴奏下朗讀作品「喀噠喀噠喀噠」，以及插畫家賴馬以動畫介紹個人作品，極富創意及溫馨的呈現。

謝俊得表示，從台灣童書繪本去年高居暢銷書排行榜可知，台灣不僅僅是科技島，更是名符其實的美麗文化寶島，期盼越來越多創作者投入童書繪本，明年有更多台灣出版社參加波隆那兒童書展。1060405

(中央社)