波隆納兒童書展 台灣能量無限
讓世界看見台灣童書繪本的無限能量，「2017年義大利波隆納兒童書展」台灣館於當地時間3日舉行開幕酒會。
「2017年義大利波隆納兒童書展」今年計有來自全世界39個國家、千餘家出版社參展。台灣以「台灣無限」（TAIWAN∞）為主題參展，展現台灣童書的多元形式。 台灣館於書展首日由駐義大利代理代表謝俊得主持開幕酒會，與各國出版專業人士交流。
謝俊得致詞表示，台灣參加波隆那兒童書展可追溯到1989年，迄今近30年從未缺席這項國際文化界盛會，參加的規模甚至逐年擴大。
開幕典禮並安排插畫家林小杯，在國家交響樂團單簧管及低音管的伴奏下朗讀作品「喀噠喀噠喀噠」，以及插畫家賴馬以動畫介紹個人作品，極富創意及溫馨的呈現。
謝俊得表示，從台灣童書繪本去年高居暢銷書排行榜可知，台灣不僅僅是科技島，更是名符其實的美麗文化寶島，期盼越來越多創作者投入童書繪本，明年有更多台灣出版社參加波隆那兒童書展。1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。