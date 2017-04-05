郵差做長照 中華郵政：盼自發性協助

交通部拋出中華郵政結合長照構想，引發中華郵政工會反彈，憂工作量增加。中華郵政今天表示，郵局不能經營長照業務，會在適當時機配合。

交通部正研擬推動郵局長照網，將目前郵局自發性關懷老人的服務做得更完整，盼全台上萬名郵差扮演「長照最後一哩路」的好幫手，不過，中華郵政工會卻擔心如此一來郵差工作量將增加，因此持反對意見。

對此，中華郵政主任祕書藍淑貞今天說明，目前郵差都是主動自發性關懷獨居長者，每年送餐或關懷次數達5萬6000次，但是由於中華郵政不能經營長照業務，因此若真的要做，還是朝向輔助性方向辦理。

他表示，中華郵政還是希望自發性的協助長照，如果真的要協助地方政府或是社福機構，將會考量整體人力，也會在維持同仁權益的前提下和工會討論。

至於何時上路，藍淑貞則表示，目前都還在規劃中，並無時間表。1060405

(中央社)