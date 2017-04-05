因應川習會 府：國安團隊定期向總統報告

川習會即將登場，總統府發言人黃重諺今天說，國安團隊近期已邀集相關部會密集討論，就相關區域現況、國際情勢進行詳細的彙整分析、預判及研擬應處方案，也定期向總統報告。

黃重諺並說，政府也與美方保持良好聯繫，美方也持續向我方說明其政策與安排，國會與智庫等各界友人也不斷為台灣發聲，強調「台灣關係法」及「六項保證」之重要性。

他說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，「我們也了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要」。台灣作為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。1060405

(中央社)