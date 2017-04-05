叔叔伯伯靠邊站 中高齡女性就業優於男性

男女大不同！勞動部利用公立就業服務機構求職與求才資料庫統計分析，結果發現，近年女性求職占比略高於男性，且逐年增加，在求職職業別的部分，女性對於辦公室行政人員較有興趣，且一但過了中高齡，女性的就業率明顯高於男性。

根據勞動部分析我國近年來求職狀況，去年我國整體求職人數約72萬7816人，其中男性為34萬8781人，女性為37萬9035人，求職結構以25~44歲的壯年最多，共計36萬9221人，高達50.7％，以教育程度來看，高中有27萬7049人最多，其次為大學22萬8585人。

細分男女狀況，會發現近年女性求職占比不斷攀升，從2014年為50.4％，2015年為51.7％，2016年為52.1％，來到37萬9035人，若以求職職業別來看，除了基層技術工、勞工外，女性明顯對於事務支援人員較感興趣，占比達24.9％，男性在事務支援人員一項占比僅8.6％，在技術員及助理專業人員占比則有16.8％，顯現男女選擇職業上的差異。

但若以求職就業率來看，從2014年53.2％，2015年58.7％，到去年70.2％，年增加11.5個百分點，且就業率一向男高於女，去年男性求職就業率高達70.9％，女性僅69.5％，但細看年齡，一但過了中高齡，女性的就業率就會明顯高於男性，如65歲以上女性的就業率為72.1％，但同年齡層男性僅68.3％。

(中時)