法總統大選辯論 馬克宏攻雷朋經濟罩門

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法國總統大選將在月底舉行第1輪投票，11名參選人今天參加空前的辯論會，其中民調領先的馬克宏攻擊極右派對手瑪琳．雷朋的經濟政見，以及捨棄歐元的計畫。

法新社報導，39歲的馬克宏（Emmanuel Macron）在辯論會第一階段尾聲，攻擊瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所提的捨棄歐元，重回法郎計畫，這個政見被外界視為瑪琳．雷朋的罩門之一。

馬克宏說：「雷朋女士，您提出捨棄歐元的政見，是降低法國民眾的購買力，因為對儲蓄者、勞工來說，是購買力下滑。」

民調顯示，法國選民中僅1/3支持捨棄歐元，當中有多人擔心貶值可能造成儲蓄縮水，通貨膨脹攀升。

在2人目前民調雙雙明顯領先下，這項衝突，加上馬克宏砲火更盛，顯示出投票前的選戰氣氛和型態。

馬克宏在辯論會中，指控瑪琳．雷朋想對法國鄰邦發動「經濟戰爭」，譴責瑪琳．雷朋的民族主義立場，不但在過去撕裂歐洲大陸，也是造成他在法國東北部家鄉亞眠（Amiens），多人長眠附近多數墓園的原因。

距離23日大選首輪投票只剩19天，在如坐雲霄飛車般起伏震盪的競選活動中，這場辯論可能左右競選走向。目前仍有1/3選民動向不明。

民調顯示，首輪投票前，極右派瑪琳．雷朋和中間派獨立候選人馬克宏支持率都在25%左右。而外界看好馬克宏可望在第2輪投票中輕易過關當選。1060405

(中央社)