父女燒炭自殺亡 社會局：從未求助
高雄市鳥松區今天發生有債務壓力的54歲陳姓父親帶著18歲多重障礙女兒燒炭自殺的悲劇，社會局副局長葉玉如表示，陳家共育有2子1女，與父親同在車內自殺死亡的18歲女兒，念高雄啟智學校高3，因腦麻、智能等多重障礙，每月領有4872元身障津貼，但陳家無家暴或向社會局申請急難救助紀錄，也非列管低收入戶，事發後，社會局已派社工前往關懷，並協助家屬辦理後事。
社會局了解，陳家3個孩子都還在念書，19歲大兒子念大學，女兒排行老2，小兒子11歲還在念國小，家庭經濟應該不輕。
葉玉如表示，家有領身障手冊的民眾，社會局有提供臨時或短期照顧服務，每年有300小時可以申請，低收入戶由政府補助，完全免費，中低收入戶則補助9成，一般戶補助7成，每小時150元，陳家符合一般戶，只要負擔45元即可，但社會局沒有陳家申請的記錄，也沒有受暴或高風險家庭的記錄。
今天事發後，社會局已派社工與陳妻聯絡，將連結慈善團體幫助陳家辦理後事，並協助心理諮商輔導。
(中時)
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