功德箱當ATM 無業男夜偷4香油錢遭逮
台中東勢下新里福德祠、齊天大聖廟，上月下旬共發生4起竊案，東勢警方鎖定詹男涉案，無奈上門查訪，詹母稱兒子已失聯數十日；員警束手無策，似獲神明暗助，正要離去時，詹母接獲豐原警方來電，求證一名違規騎士身分，正巧就是涉竊的詹男，他因闖紅燈遭攔，自投羅網。
下新里福德祠廟公上月下旬向東勢派出所報案指稱，廟內香油錢鎖頭兩度遭人撬開，功德箱裡的紙鈔、銅板全不翼而飛；鄰近的齊天大聖廟管理人員也報案指稱，門鎖也遭人破壞，第一次沒有財物損失，第二次廟內監視器主機遭竊。
警方調閱廟宇附近監視器，經多日清查比對，鎖定家住苗栗卓蘭的33歲詹男涉有重嫌；承辦員警邱俊仁、黃勝揚至詹男住處查訪，欲請詹男到案說明，詹母表明，兒子騎她的機車離家，不知去向，已失聯數十日。
正當承辦員警失望之餘，冥冥之中似有神明相助，員警正要詹家離開之時，詹母正巧接獲豐原分局豐東派出所來電，求證闖紅燈男騎士身分，員警隱約聽見對話，認為機不可失，先請豐東派出所留置該男子，並隨即驅車趕往豐東派出所。
承辦員警到達後出示所有證據，詹男眼見無法狡辯，坦承共犯案4次，得手150元已花用殆盡，而監視器主機則未變賣，就遭警方查獲，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。
(中時)
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