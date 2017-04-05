香港觀光無聊？港媒：柯P的口不擇言才無聊

柯文哲「對於香港很無聊」的說法，他說這也是要回來檢討一下的問題。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲在出訪東南亞、推銷北市觀光期間，以一句「香港只是個小島，有什麼好玩的」引發爭議，風波至今未平息。對此，《香港文匯報》刊出一則評論指出，香港旅遊業並非柯文哲所言的「無聊」，他口不擇言的批評才是真無聊。

《香港文匯報》刊出題為〈柯文哲口不擇言 的確很無聊〉的評論，指以面積而言，台灣比香港大出許多，但就旅遊人數，去年赴港遊客達5670萬人，比台灣的1069萬人次整整高出5倍。此外，香港還是世界上重要大型會議舉辦地，每年逾300個國際會議、展覽來港舉行，旅遊業也並不是柯文哲口中的無聊、沒什麼好玩。

評論指出，林鄭月娥的當選，代表「一國兩制」的勝利，相信她未來會為香港旅遊再創輝煌，「對於『大炮政客』柯文哲口不擇言的批評，我們不妨一笑置之」。

(中時電子報)