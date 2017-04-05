擬推郵局長照 賀陳旦：談不上是政策

交通部研擬建立郵局長照網，交通部長賀陳旦今天在宜蘭受訪表示，其實還談不上是政策，只是內部希望郵政公司在業務上能盡量多角化構思。

交通部研擬建立郵局長照網，透過主動探視或送餐等方式，結合資訊科技，建立完整通報機制，尤其在偏鄉地區，在發現獨居老人有狀況時，立即通報相關單位，彌補長照人力的不足。

賀陳旦今天在宜蘭受訪表示，絕對不是一定要讓郵差從事很多兼辦業務，而是希望有些辦理簡易壽險的人員，能延伸對客戶的服務，同時也讓郵局有空間可以活用。

賀陳旦說，有些郵差送信業務逐漸減少，雖然還有快遞業務，但將來也許郵務人員轉型需要發展第二專長，能夠和社區結合也是各方向。

他表示，如果真的要造成這樣的工作安排，絕對會和工會就工作方式、待遇等方面詳細溝通，絕對不會貿然把現在不是他們的工作事情，勉強加到他們身上，相信郵政公司的管理單位會與工會詳細溝通。1060405

(中央社)