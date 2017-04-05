互控傷害案開庭 李妍憬與司機各說各話

藝人李妍憬與賀姓計程車司機的互毆案件，台北地方法院今天再度開庭；李、賀雙方並不接受各自所提的和解條件、各說各話，法官諭知候核辦，未來將再開庭。

這起案件源於，李妍憬在去年10月30日清晨3時許，與劉姓友人離開信義區夜店，搭乘計程車準備前往松山路時，與賀姓計程司機發生口角，雙方爆發肢體衝突。

北檢日前偵結這起互控傷害案，起訴李妍憬與賀姓司機，當時與李同車的劉姓友人，檢方則做出不起訴處分。

北院在3月8日首度開庭審理本案，但賀姓司機並未到庭，李妍憬與劉姓友人在律師陪同下出庭；今天，李妍憬與賀姓司機均出庭，兩人在庭上正面交鋒。

李妍憬說，事發迄今很努力、也有誠意想要談和解，她和劉姓友人願意「無條件和解」，盼能大事化小、小事化無，但賀姓司機要求她們賠償新台幣15萬元，讓調解無法達成。

李妍憬也說，案發時，自己脫下靴子與賀姓司機互毆，她是基於自我防禦，但經律師說明後，才知道這個行為構成犯罪；經過這件事情後，「我被鄉民罵、被媒體渲染，我的狀況沒有比他（賀姓司機）差」。

賀姓司機則向法官表示，自己沒有涉犯傷害等罪，這件事情對他影響很大，使其大概2個月沒有出來工作，也造成很多困擾，不知道李妍憬的的誠意基礎在哪，因為她們堅持要以無條件和解。

賀也說，他沒有用腳踹李妍憬，沒有動手打人，自己是被攻擊的那一方；他也很想跟對方談和解，但對方一直堅持以無條件和解來談，「那天晚上我是被害者，我為什麼要接受無條件談和解？」

蒞庭檢察官見李妍憬和賀姓司機意見相左，建議彼此或許可以思考，將整起案件區分為民事和刑事案件來看，撤回刑事告訴，民事官司再另行打官司；李妍憬方表示願意接受此意見，賀姓司機則說無法接受。1060405

(中央社)