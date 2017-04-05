Apple Pay 3天綁定41.5萬張

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金融監督管理委員會主任委員李瑞倉今天表示，Apple Pay在台上線3天，目前已經綁定41.5萬張信用卡。

民進黨立委江永昌中午在立法院財政委員會質詢時問到，外傳Apple Pay上線3天就有50萬張信用卡綁定，但是台灣Pay的系統發展了7個月，卻只有3.3萬張綁定。

李瑞倉說，根據金管會統計，Apple Pay目前綁定的數字是41.5萬張。他說，Apple Pay經驗豐富，在世界各國經驗都有經驗。1060405

(中央社)