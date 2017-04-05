疑涉偽造賣TRF 金管會：5月底公布調查

我要評比

金融監督管理委員會主任委員李瑞倉今天表示，對於銀行銷售TRF（目標可贖回遠期契約）給企業戶，疑似有替公司偽造董事會紀錄，已對銀行做專案金檢，預計5月底前會有結果。

時代力量立委黃國昌上午在立法院財政委員會質詢時表示，從去年9月底提出銀行賣TRF採「一條龍」，還傳出涉及偽造董事會紀錄，金管會到底查了沒有？

金管會檢查局長吳桂茂說，針對董事會紀錄已經進行了專案檢查，目前正在行政作業中，牽涉到的銀行很多，要一一請銀行說明，預計5月底前會有結果。

對於檢查局人力不足，黃國昌也向李瑞倉喊話，希望能夠給檢查局多一點「後勤支援」。

此外，黃國昌也問到，2015年永豐金涉嫌對三寶集團超貸，之前說1個月內決定要不要開罰，目前進度如何？

李瑞倉說，已經做專案金檢，下周會有結果出爐，統一公開說明，且會對外發布新聞稿。1060405

(中央社)