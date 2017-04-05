川習會將登場 學者：最需解決貿易分歧
「川習會」即將登場，學者分析指出，這次「川習會」最需要解決的分歧是貿易議題，中美之間會有零星貿易衝突，但不會發生損人不利己的貿易戰。
布拉格中歐政治經濟研究所（EU-China Economicsand Politics Institute）所長鄭宇欽今天以電子郵件回覆中央社記者說，「川習會」終究登場，再次證明無論國家、個人有多大矛盾、仇恨與衝突，如果利益可以共享、共創、共贏，再大的「問題」都不是問題。
他說，國家主席習近平核心所領導的中國大陸，富有濃厚的全球化色彩。值得注意的是，長年鼓吹全球化的美國，卻必須退居保護主義旗下，謀求國家發展最基本的利益。
鄭宇欽認為，「川習會」討論議題涵蓋面很廣，但雙方能透過何種議題共同合作，抑或有嚴重分歧，這才是真正的分析重點。
他說，這次「川習會」針對南海、北韓問題雖有解決的意願，卻勢必因處理手段不同，暫不會達成共識。
對於台灣方面，鄭宇欽說，雖然「川習會」並不會直搗問題核心，相信仍會留下心照不宣默契，但台灣可以重新思考是否要走傳統的台美關係經營方式，抑或破釜沉舟抓住美國與中國大陸的核心利益需求，另闢蹊徑走出現有格局。
「川習會」6日至7日在美國佛羅里達州馬阿拉哥度假（Mar-a-Lago）俱樂部舉行。1060405
(中央社)
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