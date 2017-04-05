殺害前女友 屏檢起訴要求從重量刑

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2月9日發生在屏東高樹鄉廣興國小關福分校的邱姓女子被殺案，涉嫌行凶的王姓前男友5日被屏東地檢署依殺人、毀損罪起訴，檢察官並要求法官從重量刑。（檔案照片）中央社記者郭芷瑄攝 106年4月5日

2月9日發生在屏東高樹鄉廣興國小關福分校的邱姓女子被殺案，涉嫌行凶的王姓前男友今天被屏東地檢署依殺人、毀損罪起訴，檢察官並要求法官從重量刑。

被害人邱姓女子和王男在網路上認識，才交往約1個月，邱女即要求分手，檢方表示，王男不甘被提分手斷絕聯絡，2月8日晚上，在社群網站上新創帳號聯絡被害人，佯稱以社團外出唱歌名義，誘騙被害人外出。

檢方表示，當晚9時許，雙方在廣興國小關福分校校園內會面後，被告持童軍繩扼勒被害人頸部，並持水泥磚塊砸擊被害人頭部，繼持水果刀捅刺被害人胸部、腹部，致被害人當場死亡。

檢方表示，王男在行凶後，為湮滅證據，將被害人財物毀損丟棄，邱女在2月9日被發現陳屍校園。

檢方表示，被害人致命傷為頭部撕裂傷失血，兩側頸動脈出血，胸、腹部刀傷達15處，胸部1刀刺穿心臟，1刀刺穿肺臟，腹部多處刺入腸子，深度甚至達脊椎。

檢察官認為，邱女只是提議分手，王男就預謀殺人，視人命如草芥，惡性重大，影響社會治安甚巨，建請法院從重量刑。1060405

(中央社)