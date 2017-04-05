正妹深夜返家 變態男跟蹤要買原味絲襪

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新北市林姓女子日前深夜騎車返家時，遭一名男子搭訕，說要買她穿的絲襪，還動手摸林女右腳。警方約談男子到案後，依性騷擾防治法送辦。

新北市淡水警分局今天表示，30歲林姓女子日前深夜12時騎機車回到住家社區的停車場，一名騎乘機車的男子前來搭訕，自稱是賣絲襪的業務員，詢問林女腳上的絲襪材質。

女子正覺得怪怪的時候，男子突然伸手觸摸她右腳腳踝，並提出想購買這雙絲襪的請求，女子直覺有異嚇得當場拒絕，男子即騎車離去。林女事後覺得被男子性騷擾，向警方報案。

警方指出，接獲林女報案後，立即調閱社區停車場及路口監視器，查出25歲的黃姓男子涉有重嫌，隔天即通知到派出所說明。

黃男到案坦承不諱，表示自己從事餐飲業，最近壓力大，當天晚上吃完消夜看到林女騎機車經過，身材姣好露出穿絲襪的長腿，才會一時心動，尾隨到社區停車場並上前搭訕。

對於為何伸手觸摸林女右腳腳踝？黃男辯稱當下只想摸摸看絲襪材質，才會沒有經過女子同意，突然伸手去觸摸。

警方訊後，將黃男依性騷擾防治法第25條函送相關單位裁罰。依法可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。1060405

(中央社)