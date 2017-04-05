領嘸錢怒砸提款機 失業男自首

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44歲的魏姓男子昨天深夜在高雄市三民區一處ATM提款機提領現金3次未果，憤而徒手砸提款機螢幕出氣，導致螢幕破碎，今天向轄區派出所自首，坦承犯案。

警方說，44歲的魏男有毒品、竊盜等多項前科，他自稱目前從事網路社群工作，但因工作遇到瓶頸，心情沮喪，於昨天深夜至一處玉山銀行ATM欲領錢花用，但身上所有金融卡均無法提領現金，試了3次後都無法成功，因瞬間情緒失控，憤而出拳將螢幕玻璃擊破。

魏男又說，回家後螢幕碎裂那一幕不時浮現腦海，頓時對自己行為感到十分懊悔，於是至派出所自首。

魏男也向警方表示自己釀下大錯，願意賠償銀行損失，警方則告誡他心情不好應選擇適當方式紓解，以免得不償失。全案依毀損罪嫌送辦。1060405

(中央社)