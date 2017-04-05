日本軟銀推動印度兩大電子市集合併
由於燒錢過快，印度第三大電子市集Snapdeal最大股東日本軟銀昨天與印度第一大電子市集Flipkart討論，將以10股Snapdeal股票換1股方式，由Flipkart併購Snapdeal。
印度「經濟時報」（Economic Times）引述兩名知情人士透露，日本軟銀提議，Snapdeal與Flipkart合併後，Snapdeal股東可以用10股換1股方式取得Flipkart，但Snapdeal兩個最早投資股東Kalaari Capital和Nexus Venture Partners則要求從這筆交易中各獲得1億美元。
據報導，Flipkart一旦併購Snapdeal，日本軟銀將因此獲得Flipkart的20%股權，金額約15億美元。
中國大陸阿里巴巴集團投資的印度線上金流業者Paytm也正討論收購Snapdeal的事宜，但所提收購金額和條件遠低於Flipkart所提。
無論最終Snapdeal選擇由Flipkart收購或由Paytm收購，這都將是印度最大的電子市集收購整併案，將對印度電子商務市場帶來重大改變。
Snapdeal發言人接受詢問時，否認董事會已經就被收購事宜做出決定，Flipkart、Kalaari Capital和Nexus Venture Partners則沒有做出回應。
印度電子市集在歷經激烈競爭後，最後剩下Flipkart、亞馬遜印度和Snapdeal，但由於三方持續砸大錢打價格戰，導致燒錢快速，而Flipkart和Snapdeal兩家印度本土企業無法像亞馬遜可在美國資本市場很快籌資，因此近來不斷尋求外界挹注資金。1060405
(中央社)
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