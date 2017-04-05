洪秀柱請假參選黨魁 林政則主持中常會

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中國國民黨今天展開黨主席選舉領表作業，尋求連任的黨主席洪秀柱預計明天領表，她在今天國民黨中興會報突然提前請假將投入選舉，下午的中常會將由副主席林政則主持。

國民黨主席選舉4月5日到6日辦理領表，洪秀柱明天上午將委由競選總幹事吳育仁代為領表；之前洪秀柱對外表明，領表後請假參選，但她提前在上午的中興會報上正式請假，原訂下午主持中常會，則改為林政則主持。

此外，雖然國民黨黨代表選舉黨齡爭議，法院已經做出裁定維持4個月，不過，包括中常委李德維在內的20幾位中常委打算在中常會連署提案，要求黨中央向法院提出抗告。1060405

(中央社)