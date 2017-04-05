若政府執意開放美豬 藍委：公民不服從運動將再起

國民黨立法院黨團5日舉行記者會，黨團書記長王育敏（中）、立委王惠美（右）、陳宜民（左）等表示，國民黨團堅決反對含瘦肉精美豬進口。（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團5日舉行記者會，黨團書記長王育敏（左2）、立委許淑華（右2）、孔文吉（右）、張麗善（左）等表示，國民黨團堅決反對含瘦肉精美豬進口。（劉宗龍攝）

針對核食、美豬解禁議題，衛福部長陳時中日前接受專訪時表示，只要確保食用安全，不反對解禁。對此，國民黨立法院黨團5日舉行記者會，黨團書記長王育敏、立委王惠美、陳宜民等表示，國民黨團堅決反對含瘦肉精美豬進口，若政府執意要開放，另一波風起雲湧的公民不服從運動，就會從捍衛食安開始。

(中時)