東京迪士尼斥資擴建 夢幻度大增

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東京迪士尼樂園今天宣布斥資開發大規模新遊戲區並舉行開工典禮。擴建的3個特區建設費將創開園以來最高金額。預計2020年春天在東京奧運前完工。

經營東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋的東方樂園公司今天宣布，將斥資750億日圓（約新台幣208億元）開發東京迪士尼樂園西側一帶，建設3座新特區，總面積約4萬7000平方公尺。是迪士尼樂園於1983年開園以來，最大手筆的投資。

東方樂園公司社長上西京一郎今天在開工典禮上表示，東京迪士尼朝著新夢想邁出步伐，希望能打造洋溢著世界上絕無僅有的魅力樂園，持續給遊客許多夢想、感動與笑容。

將開發的夢幻樂園包括以迪士尼經典動畫「美女與野獸」為主題的「美女與野獸區」（暫譯），有劇中野獸居住的城堡、貝兒住的鄉村，村內有商店、餐廳等。另外，也將引進日本原創的大型遊樂設施，估計建設費320億日圓。

夢幻樂園還有新的現場表演娛樂設施，是東京迪士尼首座室內劇場，可看到彷如畫本中的場景。劇場外觀以經典迪士尼電影中可看到的森林為意象，內部是木製建築，將上演東京迪士尼原創的戲碼。建設費約170億日圓。

一旁的主題區「明日世界」（Tomorrowland）將引進以迪士尼經典動畫「大英雄天團」中的機器人-杯麵（Baymax）為主題的新遊樂設施，也將設置東京迪士尼首家爆米花專賣店。

此外，還有卡通城園區（ToonTown）的米妮屋，遊客可觀賞米妮的設計服裝和製作服裝的工坊、接觸工作道具等，然後與穿上美服的迷妮合拍紀念照。

東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋去年度的遊客連續4年逾3000萬人次，社長上西表示，希望藉由大規模開發，提升遊客滿意度。1060405

(中央社)