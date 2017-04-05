中共中央財辦副主任唐仁健任甘肅副書記

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陸媒報導，曾任中共中央財經領導小組辦公室副主任的唐仁健，出任中共甘肅省委委員、常委、副書記。

唐仁健長期研究農村金融、農村財稅、農村市場運行，是中共中央高層在財經及三農方面重要的核心智囊之一，他曾參與近15年來中共中央重要經濟工作文件的起草工作。

中共總書記習近平目前是中共中央財經領導小組組長，中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴被視為習近平的重要財經幕僚，而唐仁健曾擔任過劉鶴的副手。

中國大陸甘肅日報報導，中共甘肅省委日前召開全省領導幹部會議。會議宣布中共中央決定，唐仁健出任上述新職。

唐仁健，1962年生，重慶人，西南財經大學產業經濟學系畢業，在職研究生學歷，經濟學博士，高級經濟師。他曾長期在農牧漁業部（1988年改新設農業部）、農業部從事政策研究。

他1998年加入中共中央財經領導小組辦公室，從農村組助理巡視員做起，之後任中共中央財經領導小組辦公室副主任、中共中央農村工作領導小組辦公室副主任、大陸國務院扶貧開發領導小組副組長等職。

唐仁健2015年出任中共廣西壯族自治區黨委常委、自治區人民政府常務副主席；2016年出任中共中央農村工作領導小組副組長、中共中央財辦副主任、中共中央農辦主任。1060405

(中央社)