韓版悍馬軍車爭取下半年投入量產
南韓防衛事業廳消今天透露，韓版「悍馬」（HUMMER HMMWV，高機動多用途輪式車）軍車已投入試運行，爭取下半年正式量產。
南韓聯合新聞通訊社報導，韓版「悍馬」投入量產後，將替代正在服役的軍車K-131和K-311A1。
防衛事業廳表示，在對韓版「悍馬」的運行品質進行評估後發現，行駛在嚴寒地區、山嶽地帶時的表現出色，性能遠超現有軍車，軍方的滿意度極高。
據報導，與老款軍車搭載手動變速箱不同，韓版「悍馬」配備自動變速箱，內置導航儀和後視攝像頭，能大幅提升駕駛便利性，並搭載高性能發動機，最大輸出功率可達225馬力，遠超K-131和K-311A1（均為130馬力）。1060405
(中央社)
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