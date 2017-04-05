馬景濤離婚 吳佳尼：情誼依舊仍是家人

藝人馬景濤30日在微博宣布與結縭10年的妻子、中國大陸女星吳佳尼離婚。吳佳尼今天在微博發文表示，兩人的婚姻沒有任何外在的負面因素，雖然婚姻不在，情誼依舊，還會是家人和朋友。

吳佳尼留言表示，雖然這是一個艱難的決定，但兩人的婚姻沒有任何外在的負面因素，「這個決定對我們來說是最好的生活方式」，「我能體悟和支持景濤的決定，並送出我們對彼此最好的祝福」。

她並表示，婚姻不在，情誼依舊，彼此大愛於心，兩人還會是家人和朋友，依然會相互扶持，相互關愛，以及共同呵護兩個可愛的兒子，盡父母應盡的職責和義務。

55歲的馬景濤1990年與在美國認識的唐韻結婚，3年後離婚，兩人育有一女馬世嬡。馬景濤2007年再婚，對象是小他21歲的吳佳尼，兩人育有兩子馬世天、馬世心。

馬景濤3月30日下午在個人微博發表題為「十年一覺愚公夢」的文章，提及弟弟馬景珊入獄19年後終於重獲自由，自己「將傾畢生之力和你（馬景珊）一起東山再起」。

他在文章後段感謝吳佳尼與女兒馬世嬡10年來陪伴自己經歷創作、創業奮鬥。「今天我必須自己獨立去完成這個未圓之夢未竟之志。我的愛我的幸福我的婚姻都將在今天畫上最美好的句號。」1060405

(中央社)