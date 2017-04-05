俄羅斯地鐵爆炸案 無大馬人傷亡
馬來西亞外交部今日發表聲明指出，俄羅斯聖彼得堡地鐵爆炸案並無任何大馬人傷亡。
聲明說，經過與俄羅斯調查當局確認後，發現有3名外國人在這起事件中遭殃，但並無大馬人。
聲明除了向爆炸案受害者及家屬致哀外，也提醒身處於俄羅斯的大馬公民一旦受到任何影響，可向大馬駐俄羅斯大使館尋求援助。
大馬駐俄羅斯大使館地址為：Mosfilmovskaya Ulitsa50，117192Moscow或致電+74954199898或+74954199899。另外，大馬民眾也可致電外交部+60388874570或+60388874530查詢任何滯留在俄羅斯的大馬人詳情。
另一方面，馬來西亞全球中庸行動基金會（GMMF）也嚴厲譴責在聖彼得堡地鐵站引發爆炸案的暴徒，並為這起事故的死傷者祈禱，以及向家屬、俄羅斯人民和政府致以最深切哀悼。1060405
(中央社)
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