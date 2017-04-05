綠營參選人傳邀柯媽站台 柯妻：不排斥但要柯P同意

台北市長柯文哲的母親何瑞英在2014年市長選舉及去年立委選舉中，賣力輔選，讓她成為最強助選員。距離2018年選舉僅剩一年多，傳出許多有意角逐明年縣市長選舉的綠營戰將，紛紛透過管道希望找柯媽站台。媒體今早詢問柯文哲對此事看法，柯表示他有跟媽媽說「少出去吃飯，不要隨便答應人家」。

柯文哲的夫人陳佩琪今天下午出席「輪狀病毒疫苗補助開跑」記者會，被媒體問及是否也有綠營找她站台？陳珮琪斬釘截鐵回答「沒有。」不過，若是有人找她站台會答應嗎？陳佩琪表示，選舉是很專業的，如果幕僚邀請她作能力所及、跟醫療專業有關，她也責無旁貸。

陳佩琪表示，如果綠營找她站台，也許議題會跟她的小兒科專業相關，她不會排斥，不過政治上一定是因為柯文哲的關係，所以還是要經過柯文哲同意。

至於自己支不支持柯文哲拚市長連任？陳佩琪說，她支持柯文哲的決定，並不是支持他從醫或從政，而是支持他做更多對社會有益的事。

(中時)