若美國要賣 國防部強調F-35可買薩德不要

美軍F-35戰機。（取自美國空軍官網）

立法院外交國防委員會5日邀國防部等單位報告國機及國艦國造，被民進黨籍立委羅致政問到，日媒報導美國川普政府可能售我F-35戰機，目前台灣是否需要F-35？國防部軍備副部長鄭德美上將表示，垂直起降及隱形先進戰機對台灣來說都有需要，若美方有提出軍售清單將樂觀其成。至於薩德系統短期沒有需求，台灣既有的樂山雷達系統性能不輸薩德。

國民黨籍立委江啟臣問說，在習川會前日本《讀賣新聞》放出美國軍售台灣的消息很奇怪。國防部對F-35及薩德系統的立場如何？鄭德美回答表示，一切按我國的國防需求，目前防衛上沒有薩德的需求。如果美方施壓是否會配合？他回說會全盤考量。但國防部長馮世寬先前曾斬釘截鐵說不要，鄭德美表示若美方施壓會評估，若有助於周邊台海局勢穩定都可以考量。

國民黨立委呂玉玲也問說，F-35買不買？鄭德美再強調，依我國國防需求自己需要評估，與習近平和川普兩人談什麼沒有直接關係。如果美國要賣會買嗎？他答說，會樂觀其成但還需看我國的財力狀況。

(旺報)