隋棠愛女滿兩個月大炸毛 爆笑撞臉陳菊

隋棠女兒炸毛超Q！（圖／取自隋棠臉書、本報系資料照片）

隋棠和老公Tony婚後除了生下可愛的Max外，上個月更喜迎女兒Lucy出生！昨天適逢兒童節，她開心曬出女兒滿兩個月照片，不過女兒整個炸毛的模樣，被揶揄和高雄市長陳菊有些神似。

隋棠昨曬出女兒Lucy新照片，她希望大家「都能像孩子般為生活中最簡單的快樂翩翩起舞！」不過Lucy頂著一頭超濃密頭髮，整個炸毛的模樣，被網友笑虧和高雄市長陳菊的招牌「花媽頭」很雷同；除此之外，Lucy的長相也有被說和高球好手曾雅妮有幾分神似，但不少人都看好Lucy會越長越像媽媽隋棠，更期待她也遺傳隋棠的長腿。

(中時電子報)