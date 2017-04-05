兌現承諾也被質疑作秀 川普240萬總統薪水全捐出
美國總統川普(Donald Trump)兌現了選前的競選支票，將自己擔任總統的薪水全部捐出，而他上任10周以來的7.8萬元美金(約新台幣240萬元)的薪水，最終選擇捐給國家公園管理局(National Park Service)，用來維護歷史遺跡，然而這份禮物卻遭不少人批評，因為川普在上個月交出的年度預算案中，大砍了該局所屬的內政部11.8%的預算，導致該局資金嚴重短缺，因此川普此舉被環保團體大罵根本只是在作秀，沒辦法實質改善因資金缺少而推遲的計畫項目。
身家上億的川普曾在選前承諾若是自己選上總統，要將總統一年40萬美元(約新台幣1,200萬元)的薪水全部捐出，而由於法律規定川普不能主動放棄薪水仍必須領薪，所以他會面臨決定要將薪水捐給哪個單位的問題。
白宮發言人史派塞(Sean Spicer)在3日的記者會上，親自將川普簽了名的大型支票交給了內政部長辛克（Ryan Zinke）以及哈波斯費利歷史國家公園(Hapers Ferry National Historical Park)的園長布萊迪格(Tyrone Brandyburg)手中，辛克也表示：「對總統的決定感到興奮，而這筆錢將用於維護國家的戰場遺址裡的基礎設施，而目前我們在戰場遺址維護的項目，因為資金短缺約2.29億美元而推遲了」。
國家公園管理局隸屬於內政部的預算在上個月川普交給國會的預算案中，預算被大砍了150億美元(約新台幣4,550億元)，而該局需要負責維護417座國家公園、紀念館等，也因此7.8萬美元的薪水捐款被質疑，根本只是隔靴搔癢。而環保團體「喜艾拉協會」（Sierra Club）也批評川普捐薪是在「作秀」，執行長伯恩(Michael Brune)表示：「如果川普真的有心幫助美國的國家公園，就應該停止將它的預算砍到史上新低。公園管理局需要真正的資金，而非一張巨大的假支票」。
而不少人也批川普捐出的7.8萬元美金很微不足道，因為光是川普在紐約或是到他名下加州俱樂部幾個小時的維安費用，就花得比這個金額還多，而這些費用還將由美國人民共同買單。另外，第一夫人梅蘭妮亞(Melania)和兒子拜倫(Barron)仍住在紐約川普大樓，也多一筆額外的維安開銷，也因此被大眾批評他們若不搬進白宮跟川普一起住，就應該自己負擔維安費用。
(中時電子報)
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