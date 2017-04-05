美國研究：美民眾對中國好感度增加

本周習川會在即，儘管美國總統川普強調要在會晤時保持強硬態度，但有趣的是，根據一份由美國本土研究機構發布的最新調查報告顯示，美國民眾對中國的好感度正在提升，且負面看法也在減少。

據《華爾街日報》報導，美國皮尤研究中心(Pew Research Center)發布最新的調查結果顯示，今年接受調查的美國人中，有44%的人對中國持正面看法，較前一年的37%高出7%，同時對中國持負面看法的比例，也從去年的55%降至47%。

皮尤研究中心指出，美國對中國持正面看法的人數增加，可能是因為近年美國人對來自中國的經濟威脅，如貿易逆差、就業、持有美債等因素的擔憂正在減少所致，使美國民眾對中國的態度有所改善。

據了解，該調查是在今年2到3月之間進行，共有1505位美國民眾接受訪問。

(旺報)