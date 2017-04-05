中市原住民族部落大學 開學廣邀原住民共同學習

台中市原住民族部落大開學，今天在原住民載歌載舞中揭開序幕！（陳世宗攝）

台中市原住民族部落大學5日舉行開學典禮！由身兼校長的市長林佳龍主持！（陳世宗攝）

台中市原住民族部落大學5日舉行開學典禮！由身兼校長的市長林佳龍主持，即日起於和平原鄉區、市區及山海屯等地，陸續開設原住民文化探索、職業產業等50門課程。林佳龍說，原住民族是台灣多元文化的一部分，也是重要資產，將從教育、文化及各種產業發展角度，促進原住民族文化的保存與發展。

以悠揚的傳統口簧琴聲為原住民部落大學揭開序幕！林佳龍身穿魯凱族傳統服飾為部落大學講師頒發證書；期許講師能以文化薪傳為己任，帶領學員學習祖先的傳統智慧。台中市原住民族總頭目蔣正仁等人到場共襄盛舉，廣邀原住民朋友一同來學習。

林佳龍指出，市府在部落大學的努力逐漸開花結果，去年榮獲中央評鑑優等榮譽及50萬元獎勵金，為六都第一，除獎勵金將供部落大學使用外，他再加碼50萬元，要讓部落大學辦得更好。

林佳龍說，今年課程包括原住民文化探索、職業產業、社區營造及社群實用等4大學程；課程報名常秒殺，顯示原住民族文化已不是小眾。未來不管是中央推動的新南向政策、2018台中世界花博等，市府都會將原住民族的文化特色，做為城市意象的重要一部分。

台灣第一個原住民議會魯凱族民族議會日前在屏東霧台成立，希望與政府建立準國與國的關係！媒體問林佳龍的看法。他說，落實真正原住民自治，政府還有非常多要做的事情，如法令必須反映原住民自治精神，另教育與文化工作也很重要，制度上如何設計，需要更細緻討論。

原民會表示，今年課程朝向「在地化」與「部落觀」方向規畫，除傳統技藝類型外，將開辦部落會議、公共論壇、部落運作及制度等；注入部落歷史、傳說故事、傳統祭儀及自然生態等知識，預計開設50門課程及完成6冊傳統文化教材，落實族人自主教育目標。

(中時)