釣出網友毆打還直播 加拿大警逮3嫌

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加拿大警方今天聲明，3名嫌犯以約會名義在網路釣出一名男子，毆打、刺傷並搶奪他的財物，並在社群媒體直播犯案經過，經目擊者通報後，警察逮捕3嫌。

法新社報導，這名受害者當時開車前往西部草原區曼尼托巴省（Manitoba）溫尼伯（Winnipeg）一棟民宅，以為他將見到4月1日與他約會的女子。

然而，根據警方，這名男子遇到的是1名男子與兩名女子，他們毆打並刺傷他，還偷走他的錢包與汽車鑰匙。

當局說，「（嫌犯）在社群媒體直播這起事件，目擊攻擊過程的民眾通報溫尼伯警察」，嫌犯仍未解釋直播原因。

當局表示：「警察馬上前往受害者遭遇攻擊的地點並逮捕嫌犯。」

受害者傷勢嚴重地送到醫院。警方說，他目前狀況穩定。

兩名分別為44與17歲的女子與1名18歲男子，遭控犯下攻擊、強行禁錮、搶劫與相關罪名。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，警員史卡貝克（Tammy Skrabe）說，直播暴力攻擊是新興趨勢，需要民眾關注。

史卡貝克說：「我們希望未來出現這類事情時，民眾不要以為這是舊影片或捏造畫面，要認為這是直播影片，並在看到如本案令人擔憂之處時聯繫警方。」（譯者：中央社張曉雯）1060405

(中央社)