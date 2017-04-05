才公布喜懷五個月男娃 張宇竟嘆「懷孕才知羨慕....」
前主播張宇昨天不僅在臉書宣布懷孕五個月喜訊，也公開寶寶性別為男孩，她更難掩興奮表示即將升格為新手媽，不過事隔一天她則大嘆，懷孕就是女人的分水嶺，不僅沒有任性的本錢，還得面臨各種心理上的擔憂跟煎熬。
張宇透露相當羨慕沒懷孕的人，因為懷孕後不僅難參與朋友聚會，漂亮衣服不再合身，身體負荷越來越重，更意識到離青春年華離自己越來越遠，甚至感概女人懷孕宛如人生分水嶺，心中擔憂的僅剩家人、未來、生涯，那種20幾歲時不顧一切只為自己爽的膽量，早隨著年紀增長逐漸煙消雲散。
雖然揮別青春少女年代難免感傷，但張宇表示至少數十年見識到許多奇人異聞，探訪過很多奧秘之地，也算是精彩人生其中一章，未來則將把注意力專注在培育小孩上，只要能好好把他教育長大成人，就能確定自己沒白白老去，但最令張宇在意的則是享受當下才是當務之急。
(中時電子報)
關鍵字：張宇
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