中油台塑同漲跌 公平會：油價機制值得檢討

依循浮動油價機制，比較國際油價和匯率後，中油每周會對外公布下周的油價是否要做調整，台塑則幾乎都跟隨中油的腳步，出現兩家油商同漲同跌的情形，卻礙於浮動油價機制，公平會難以認定聯合行為開罰。公平會今日表示，油價機制有檢討空間。

今日公平會主委黃美瑛赴立院經濟委員會備詢，立委也相當關心浮動油價問題。立委黃偉哲表示，中油跟台塑成本結構不同，適用同一套油價公式並不合理，當成本低的去追隨價格高的，就有超額利潤，所以油價公式失準，失去意義。

立委高志鵬表示，兩家業者的人事產銷成本不一樣，成本甚至可能相差一倍以上，質疑浮動油價成了業者護身符，同漲同降公平會也不會處理。立委徐永明指出，公平會應設法修法來處理2家業者聯漲的問題。

對此，黃美瑛表示，浮動油價公式確實有檢討的空間，但油價與民生相關，公式對於民生價格與國家經濟穩定有政策意義，應不至於廢除，且浮動油價公式的主管權責在於經濟部，公平會將研究各國的案例情況當作參考。

(中時)