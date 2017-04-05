桃園農業博覽會APP 開放下載

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為了讓遊客能便利快速的暢遊桃園農業博覽會，桃市府開發多項創新功能的「桃園農業博覽會APP」。（甘嘉雯攝）

桃市府開發多項創新功能的「桃園農業博覽會APP」下載。（甘嘉雯攝）

桃園農業博覽會有4大特色，其中「VR體驗農博展區」可以瀏覽8大展區實景影片，不受時間空間限制，桃園市長鄭文燦（左）搶先體驗。（甘嘉雯攝）

為鼓勵遊客在園區內多使用桃園農業博覽會APP，市府抽獎活動，最大獎是「e-moving」電動機車。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦戴上VR眼鏡實際體驗，並和影像中的吉祥物「園哥」打招呼。(范揚光攝)

桃園農業博覽會將於22日起至5月14日試營運，市府為讓遊客暢遊30公頃大的園區，開發多功能「桃園農業博覽會APP」，5日由市長鄭文燦示範啟用，透過專屬APP可掌握交通資訊、導航導覽，還可參與電動機車抽獎。

「桃園農業博覽會APP」有4大功能，包括「即時掌握交通及停車資訊」、「農博園區導航導覽」、「VR體驗農博展區」及「農博BINGO！桃園GO！」。

鄭文燦表示，位於新屋區的桃園農業博覽會有8大展區、2大劇場與3大市集，有別於宜蘭綠博、雲林農博、屏東熱帶農業博覽會等，桃園是個科技、文化兼具的城市，桃園農博將會讓人耳目一新，他也體驗VR，瀏覽農博展區實況。

(中時)