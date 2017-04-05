A走報失錢包 員警判1年5個月
劉偉瀚擔任中和派出所警員，於2016年3 月9 日值班勤務時，受理陳女拾獲莊女皮夾案件，內有現金4000元及證件，劉男卻無依規定處理，自行A走現金，後莊女前往警局詢問未果，才東窗事發。新北地院依侵占職務非公用私有財物罪，判劉男1年5個月徒刑，褫奪公權2年。
判決指出，陳盈樺於105 年3 月9 日，在工作的早餐店門口撿到莊彩霞的錢包，並前往中和派出所交由劉男處理，但劉男卻沒將遺失物登載至工作紀錄簿，也未詢問陳女年籍資料及聯絡方式，即請陳女離去。後劉男先將皮夾置於休息室櫃內，再趁下班時間將皮夾夾帶至外套內離去。
隔（10）日失主莊彩霞得知皮夾已送往中和派出所，前往詢問，值班員警卻查無相關紀錄，劉男犯行曝光，隨即於同日下午主動繳回皮夾。陳女透過友人向新北市政府督察室陳情。
判決指出，員警受理民眾交存拾得遺失物時，應與拾得人當面逐一清點撿到的物品，填製一式四聯詳載拾得物名稱、數量及特徵、拾得日期及地點、拾得人姓名、住址、電話及身分證號碼等資訊。劉男卻藉職務之便，侵占非公用私有財物。
新北地院依侵占職務非公用私有財物罪，判處劉男1年5個月徒刑，褫奪公權2年，並應向公庫支付20萬元，可上訴。
(中時)
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