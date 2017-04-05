天搖地動 6.1強震侵襲伊朗聖城

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一名穆斯林信徒在伊朗聖城馬什哈德為開齋節祈禱的資料照。（圖/美聯社）

規模6.1的強震周二侵襲距伊朗東北方城市馬什哈德（Mashhad）76公里的地區，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）說，這次地震的深度為33公里。

「好可怕，」一名馬什哈德居民透過電話說，「它製造了好大的聲響，所有的東西都在搖動。」

據《德黑蘭時報》（Tehran Times）報導，地震發生在當地時間早上10:39分，而震央在距馬什哈德85公里處。紅新月會（Red Crescent Society）一名官員告訴伊朗學生通訊社（ISNA），目前有1人死亡，4人受傷。

據路透與法新社報導，社群媒體張貼的照片顯示，街道與建築都出現嚴重裂痕。而據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）報導，部分災區電話線已斷。

此外，伊朗通訊社（IRNA）引述緊急救援人員的話說，村莊與小鎮的死傷人數恐怕很高。

而馬什哈德為什葉派聖城，是伊朗的旅遊重鎮，以宗教朝聖聞名。伊朗位於斷層帶，經常遭地震侵襲，而2003年的強震至少導致3.1萬人喪生。

(中時電子報)