無薪假再增1家 實際實施人數243人

勞動部今（5）日公布最新無薪休假人數家數，截至3月底止事業單位共10家，通報人數243人，實際實施人數243人，相較上期事業單位9家、通報人數與實施人數皆為238人，本期人數增加5人，家數增加1家。

上次實施無薪休假共9家、238人，已是2015年4月以來次低紀錄，而上期事業單位中，並無停止實施者，本期又新增1家，使得實施的事業單位累積至10家，通報人數來到243人，實際實施人數243人。

勞動部指出，本期多數事業單位實施人數在50人以下，以其他產業人數稍多，其他產業範圍涵蓋較廣，如觀光、批發零售等，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9-12日，其中並無知名大廠。

為協助勞工，勞動部已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金新台幣200億元，一旦掌握實施事業單位名單，將主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工參加相關訓練課程，以提升個人所需技能。

(中時)