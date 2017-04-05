自動加值多少錢？悠遊卡即時推播
許多人使用銀行悠遊聯名卡，但因具備自動加值功能，往往不知道自己花了多少錢。悠遊卡公司今表示，即日起推出首創的「自動加值即時推播服務」，持卡人每次自動加值後，就會收到Easy Wallet APP的即時推播訊息，方便持卡人掌握自己的消費狀況。
Easy Wallet APP即日起新增「自動加值」訊息推播服務，悠遊卡公司表示，在APP上登錄的聯名卡持卡人，綁定「悠遊聯名卡」，可在卡片進行連線自動加值時收到推播，讓持卡人隨時掌握第一手的自動加值情報。此外，APP上還可以查詢自己的消費紀錄，充分掌握消費做好理財。
悠遊卡公司進一步說明，悠遊聯名卡自動加值伴隨在交易當下發生，常常在持卡人未特別注意的情況下就進行加值，有了即時推播，消費者更能掌握消費，推播訊息包括自動加值日期、時間、自動加值金額等資訊，還會記錄每一筆自動加值推播訊息，讓持卡人可以查詢過去三個月曾經收到的自動加值推播紀錄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。