自動加值多少錢？悠遊卡即時推播。（本報資料照片）

許多人使用銀行悠遊聯名卡，但因具備自動加值功能，往往不知道自己花了多少錢。悠遊卡公司今表示，即日起推出首創的「自動加值即時推播服務」，持卡人每次自動加值後，就會收到Easy Wallet APP的即時推播訊息，方便持卡人掌握自己的消費狀況。

Easy Wallet APP即日起新增「自動加值」訊息推播服務，悠遊卡公司表示，在APP上登錄的聯名卡持卡人，綁定「悠遊聯名卡」，可在卡片進行連線自動加值時收到推播，讓持卡人隨時掌握第一手的自動加值情報。此外，APP上還可以查詢自己的消費紀錄，充分掌握消費做好理財。

悠遊卡公司進一步說明，悠遊聯名卡自動加值伴隨在交易當下發生，常常在持卡人未特別注意的情況下就進行加值，有了即時推播，消費者更能掌握消費，推播訊息包括自動加值日期、時間、自動加值金額等資訊，還會記錄每一筆自動加值推播訊息，讓持卡人可以查詢過去三個月曾經收到的自動加值推播紀錄。

(中時)