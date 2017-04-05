被胞姊控告拘禁年邁父親 知名兩性專家江映瑤不起訴

知名作家、兩性專家江映瑤，遭胞姊指控將8旬老父關在家中，不讓她前往探視，她因兩度上門不得其門而入，控告江映瑤涉嫌對父親與她妨害自由罪；台北地檢署調查後，認定江映瑤聘雇外勞照料老父，並無拘禁老父，親戚前往探視也無異常，今天依罪嫌不足，將江映瑤不起訴。

56歲的江映瑤畢業於國立藝術學院戲劇系，大學畢業後曾演過戲，也當過畫家、廣播電台主持人等，現為專職作家、兩性專家。

但江映瑤胞姊控稱，去年7、8月間，她兩度前往江映瑤住處欲探視老父，但她按門鈴後，僅看到外勞探頭向她表示門外上鎖，她控告妹妹江映瑤涉嫌不但私刑拘禁老父，還不讓她探望父親，對她涉嫌強制罪。

檢方調查時，江映瑤辯稱，沒拘禁老父，她曾告訴胞姊探視父親前先告知她一聲，因父親身體狀況不佳，才會讓父親與外勞待在一樓的工作室內，有事的話同事也方便照應。

檢方認為，江映瑤請外勞照料老父，並讓老父身處在能對外求救的環境之中，與私行拘禁罪的構成要件不符，而且江映瑤照顧父親期間，親友也曾前往探視，認定江女罪嫌不足，予以不起訴處分。

(中時)