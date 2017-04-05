12惡煞闖入進口租車行　9輛名車遭砸Audi R8也遭殃

台中市1家進口車租車行遭闖入砸車，高價進口車玻璃遭砸損。（陳淑芬攝）

台中市1家進口車租車行遭砸車，現場一片狼藉。（陳淑芬攝）

中市南區1家進口車租車行5日凌晨遭12名惡煞闖入，分別持木棒及榔頭砸車，砸損8部名牌車輛，尤其是前、後擋風玻璃都碎成一地，1輛價值不斐的奧迪Audi R8也難倖免，業者初步估計約損失2500萬元，另有1輛停在車行旁的進口車也遭池魚之殃，全案警方追查中。

台中市第三警分局獲報到場了解案情，受害業者剛開幕近1年，租賃名牌進口車，也提供精緻洗車服務。12名男子今天凌晨租車行打烊時間，分別木棒及榔頭砸破租車行玻璃門闖入，還有人就地拿盆栽及磚塊砸車，現場玻璃散落滿地，場內8輛進口車的前、後擋風玻璃全遭殃，車身局部遭破壞，現場一片狼藉。

租車行遭人破壞啟動保全系統，驚動保全人員報案，被砸的進口車動輒數百萬元，還有1輛新車價高達近千萬元的2008年奧迪Audi R8車款也難倖免，遭人以盆栽砸毀後檔方玻璃，另有1輛他人的賓士進口車停在租車行旁也遭池魚之殃。

據了解，業者並不認識前來砸車的多名男子，曾有人要求提供車輛上的GPS衛星定位資料，業者基於保護租車客人的資料而拒絕，豈料，不久，就發生遭人砸車事件。警方目前已鎖定12名男子，將進一步追查傳喚到案說明。

(中時)