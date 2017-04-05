航空城棒球隊持續專注練習 為桃園取得更多榮耀

我要評比

桃園的棒球運動風氣興盛，桃園航空城棒球隊是桃園培養棒運人才的重要基地，也是棒運往上發展、往下扎根的重要連接，桃園市長鄭文燦期許航空城棒球隊持續邁向績效導向，努力專注練習，為桃園市取得更多榮耀。

鄭文燦表示，航空城棒球隊隊員原為業餘球員，提供學校棒球教學，市府推動完善棒球隊體制，由體育局擔任主管機關，球員不必支援擔任學校教練職務，可專心練球，全天候投入訓練。此外，為了合理化球員薪資待遇，航空城棒球隊薪資制度應朝向彈性化訂定，責請體育局比照六都成棒的薪資標準，研議調整薪資制度。

體育局長夏金興表示，航空城棒球隊成立於2000年，願景為建構少棒、青少棒、青棒、大學隊銜接至航空城棒球隊及職業棒球的完整六級培訓體系，並協助打造桃園成為「體育大市、棒球重鎮」，期望達成向上銜接學生球員生涯發展，提升球員實力以進入職棒及國家代表隊，向下協助基層棒球教育扎根的目標。

(中時)