桃園市運用科技繪製高精度圖資 保障土地權益

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地政局獲得內政部國土測繪中心「全國地籍圖重測貢獻獎」及「全國圖解數化地籍圖整合建置貢獻獎」2項獎項，由局長陳錫禎（左）獻獎給桃園市長鄭文燦。（甘嘉雯攝）

桃園市府地政局獲得內政部國土測繪中心「全國地籍圖重測貢獻獎」及「全國圖解數化地籍圖整合建置貢獻獎」，5日由局長陳錫禎獻獎，桃園市長鄭文燦期勉地政局持續運用現代科技繪製高精度圖資，提供市民精確測量技術服務，保障市民土地財產權益。

鄭文燦表示，地籍圖重測自1973年試辦階段採圖解法辦理，至1989年起全面實施數值化自動化作業，面積達4萬公頃，近5年來辦理筆數更居全國之冠，不但提升測量精度、解決界址糾紛，並有利土地交易、公共建設開發，獲得豐碩成果。

(中時)