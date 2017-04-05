出版界前輩林佛兒辭世 享壽77歲

我要評比

印刻文學生活誌總編輯初安民今天在臉書證實，知名作家、「鹽分地帶文學」雙月刊總編輯林佛兒辭世，他說，「頃獲知林佛兒先生過世，十分驚訝與意外」。林佛兒享壽77歲，不少作家在初安民臉書留言表達哀悼。

初安民說，「去年十二月相晤時，他依猶健步如飛，不意今春卻已遠颺。不相信不相信不相信」。

林佛兒的妻子李若鶯是高師大國文系教授退休。

林佛兒曾任「皇冠」雜誌社、「王子」雜誌社編輯，並先後創辦、主編「仙人掌」雜誌、「火鳥」雜誌、「龍族」詩刊、「鹽」雜誌月刊、「臺灣詩季刊」。

1968年創辦林白出版社，並任發行人，1984年11月創辦「推理」雜誌，1991年創立加拿大華文寫作協會，並任首屆會長。現任「推理」雜誌發行人兼社長，「鹽分地帶文學」雙月刊總編輯。1060405

(中央社)