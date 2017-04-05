陳佩琪批郝 年花億元喝牛奶無醫學根據
台北市長夫人、北市聯醫和平婦幼院區小兒科主任陳佩琪今現身說法，說明補助輪狀病毒疫苗政策，同時批前台北市長郝龍斌每年花1億元讓學童喝牛奶政策，沒提出確切醫學根據。
陳佩琪表示，輪狀病毒疫苗政策醞釀半年，台北市長柯文哲很省，認為福利政策易放難收，要求她拿出實證醫學根據，「我就找了很多小兒科醫學專業報告給他看，他看了也很認同。」
陳佩琪也透露，她向柯文哲說，「前市長每年花1億元給小孩子每週喝250cc牛奶，說老的時候骨本比較好、比較不會骨質疏鬆，沒有提出確切的醫學根據。」另外，台灣薪資長期停滯不前，為減輕父母親負擔，推動補助。
陳佩琪指出，北市目前接種輪狀病毒疫苗的比例約6成，還有4成家長沒讓孩子接種，應是經濟考量，補助開跑後，除減輕家長負擔，無形中也替健保「省錢」，她說，台灣健保一年要替因感染輪狀病毒住院的孩童付出2億多元，「1個小孩健保就要2萬6000元。」
輪狀病毒疫苗補助今天開跑，只要出生滿6週至24週或32週，且領有台北市第二類兒童醫療補助證的幼兒，依規定接種可獲全額補助，最高5700元；領有第一類、第三類兒童醫療補助證的幼兒，依規定接種可獲部分補助2100元。1060405
(中央社)
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