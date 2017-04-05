敘利亞城鎮遭化武攻擊 死者增至72人

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敘利亞人權瞭望台組織今天表示，一座敘利亞反抗軍掌控的城鎮疑遭化學武器攻擊，死亡人數攀升到72人，其中20人是孩童。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織說：「死者還包括17名婦女，由於還有人失蹤，死亡人數可能進一步攀升。」

然而，路透社報導，俄羅斯國防部長今天表示，敘利亞汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）發生的有毒氣體汙染事件，是反抗軍化學武器儲藏庫遭敘利亞政府軍空襲，導致氣體外洩所致。（譯者：中央社張曉雯）1060405

(中央社)