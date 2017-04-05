我要評比

日本東京股市今天隨華爾街漲勢收紅，然而投資人在美國總統川普和中國國家主席習近平本週舉行高峰會前態度謹慎。

日經225指數收漲0.27%，或51.02點，來到18861.27點。東證指數收漲0.01%，或0.12點，來到1,504.66點。1060405

(中央社)