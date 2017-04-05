南崁警機警 成功阻止男子自殺

桃園蘆竹分局南崁派出所巡佐張耿敏、警員周玉衡及警員陳昱全擔服巡邏勤務時，獲報有一名男子在光明河濱公園的樹上大吼大叫，員警眼尖發現其中一根短樹幹上掛著一個皮帶，皮帶還打了一個結，覺得事有蹊翹，詢問男子是否能將皮帶給警方，結果男子說出「皮帶給你，我怎麼上吊」，即刻通報並聯絡家屬還有119消防隊前來救護，結束一場虛驚。

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