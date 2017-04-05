高鐵台南站今起接送分流 改善交通壅塞

以往，接送親友或到台南高鐵站搭車，你可能會覺得塞在高鐵大門口的歸仁大道，動彈不得，為了改善高鐵台南站周邊交通，歸仁警分局今天起至月底試辦實施交通接送分流措施，即日起站前的歸仁大道只准下車，接載旅客必須到武當路。

歸仁警分局指出，以往，民眾到高鐵站習慣停泊於歸仁大道右側近1、4號門前車道，今天起，採取分流制，也就是1、4號門為下客車道，只准旅客下車後，立即駛離；出站的人流則從2、3號門出站，旅客可選擇從2號門前往搭乘高鐵接駁巴士或台鐵沙崙站列車，或從3號門出站搭乘高鐵特約計程車，也可從2、3號門出站步行往蓮花池畔武當路搭乘親友車輛。

此外，臨停也可至歸仁十路暨站區南路高鐵停車場，共計585格自小客停車位，提供前30分鐘停車免費優惠。至於，高鐵站區民營停車場接駁車統一於武當路上、下車。

(中時)