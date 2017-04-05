華信航空4月26日首開松山-武漢兩岸新增航線

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武漢著名觀光景點有黃鶴樓等超人氣景點，華信航空4月26日將首開松山-武漢兩岸新增航線！（陳世宗翻攝）

華航集團華信航空4月26日將首航松山-武漢，為國內各航空公司自今年一月原復興航空兩岸航權重新分配後，獲得兩地民航機關核准，並順利取得時間帶營運的第一條新增航線。華信租華航波音737-800機型營運，共有8個商務艙及150個經濟艙，每周三、六飛航，共飛航兩班。

華信航空4月26日松山-武漢AE217首航班機，中午13:25由松山機場起飛、16:25即抵達武漢；回程武漢-松山AE218班機，17:20由武漢起飛、19:50抵達松山機場。

華信航空指出，該公司松山-武漢開航後，對武漢地區的台商將更加方便，搭配華航桃園-武漢每周兩班，華航集團每周共有四班次從台灣直飛武漢，無論是商務、探親、旅遊都相當便利。

湖北省武漢地區目前台商約有3000多人，企業包括教育、食品、电子、服裝品牌、汽車產業等等，除富士康及亞東水泥外，均以中小企業為主力，分佈於武漢、仙桃、隨州、宜昌、咸寧、孝感等地；當地台商可利用華航、華信每周四班班機，往來台灣、武漢之間。

華信航空表示，武漢著名觀光景點有黃鶴樓、湖北省博物館、歸元禪寺、楚河漢街及東湖國家公園等超人氣景點。武漢最知名的早餐小吃是「熱乾麵」，三鮮豆皮、鴨脖、武昌魚都是來到武漢必嚐的美食。

華信航空為慶祝4月26日松山-武漢開航，特與業者合作推出首發團開航特惠價8天7夜新台幣22,800元起，暢遊湖北的武漢、張家界、武當山、恩施大峽古及黃鶴樓等著名景點。

(中時)