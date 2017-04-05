以菌制菌！研究：特定大腸桿菌可抗感染

三總盧俊吉醫師率領的研究團隊發現，特定大腸桿菌可對抗沙門氏菌。（倪浩倫攝）

不少民眾都有吃壞肚子、上吐下瀉的悲慘經驗，然後醫界發現，透過細菌來對付細菌、能有效免於遭壞細菌感染。三軍總醫院今發表最新研究，特定的大腸桿菌、能有效扮演「益生菌」角色，協助對抗像是沙門氏菌的感染。醫師解釋，主因是該益生菌能活化腸道免疫系統，並透過營養競爭來抑制壞菌生長。

武俠小說裡常見「以毒攻毒」，但現今則已發展出「以菌制菌」；三總內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉說，沙門氏菌是食物中毒的主要致病菌之一，民眾若誤食含沙門氏菌的食物，像是牛奶、肉類、雞蛋和蔬果，可能會出現又吐又瀉、發燒等症狀，甚至恐引發敗血症而失去生命。

盧俊吉與其研究團隊透過小鼠實驗發現，特定的大腸桿菌，可作為沙門氏菌的剋星，以正常小鼠腸道的大腸桿菌（E. coli XZ）為例，發現該菌如同益生菌，可保護小鼠腸道的上皮細胞、免於遭沙門氏菌感染；而實驗也顯示，小鼠感染沙門氏菌後，一般平均約5~6天便會死亡，但若透過糞便移植腸道菌叢，也就是將好的、特定的大腸桿菌「移」過來，可讓感染的小鼠多活1~3天。

盧俊吉解釋，該益生菌之所以能對抗沙門氏菌，主因是能活化腸道的免疫細胞和系統，並透過「營養的競爭」，來抑制沙門氏菌的繁治，研究顯示，沙門氏菌在腸壁上繁殖的數量，能因此減少最高達1000倍，且除了能延長小鼠壽命，腸道的發炎狀態也有明顯改善。

近期研究顯示，包括大腸癌、大腸激躁症、異位性皮膚炎、部分自體免疫疾病等等，均可透過補充益生菌的輔助治療來緩解，目前美國食藥署已核准4種可用於人體的益生菌。盧俊吉說，就像人有分好人壞人，大腸桿菌也有分好菌壞菌，像上述4種益生菌之一的「尼氏大腸桿菌1917」，就是一種大腸桿菌。該團隊未來盼透過益生菌、糞便微生物移植來改善腸道生態系統，甚至透過結合其他益生菌，協助治療人類自體免疫疾病。

(中時)